Кремль опубликовал фотографии Путина и Шрёдера с дня рождения президента
Герхард Шрёдер и Владимир Путин. Обложка © МАКС / Кремль. Новости
Кремль опубликовал в официальном канале в Max фотографии президента России Владимира Путина с бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером. Снимки были сделаны 7 октября, когда российский лидер отмечал своё 74-летие.
На кадрах политики пожимают друг другу руки и улыбаются. Встреча прошла в домашней обстановке, а на заднем плане видны русская печь и самовар.
Ранее Life.ru рассказывал, как Владимир Путин пригласил Герхарда Шрёдера к себе домой в день рождения. Как сообщили в пресс-службе Кремля, экс-канцлер Германии приехал в Москву по делам компании «Глобус» и изначально не планировал встречаться с российским лидером. Однако президент утром узнал о его приезде из СМИ и лично пригласил давнего друга в гости.
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