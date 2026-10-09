Кремль опубликовал фотографии Путина и Шрёдера с дня рождения президента

На кадрах политики пожимают друг другу руки и улыбаются. Встреча прошла в домашней обстановке, а на заднем плане видны русская печь и самовар.

Ранее Life.ru рассказывал, как Владимир Путин пригласил Герхарда Шрёдера к себе домой в день рождения. Как сообщили в пресс-службе Кремля, экс-канцлер Германии приехал в Москву по делам компании «Глобус» и изначально не планировал встречаться с российским лидером. Однако президент утром узнал о его приезде из СМИ и лично пригласил давнего друга в гости.