Герхард Шредер приехал в Москву для встречи по «Глобусу»

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер приехал в Москву с рабочим визитом. Он проводит встречу с руководством и сотрудниками торговой сети «Глобус», сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ритейлера.

«Подтверждаю. Рабочий визит — встреча с руководством и сотрудниками «Глобус», — рассказали в компании.

Ранее Life.ru рассказывал, что Шрёдер получил новую должность в России и вошёл в наблюдательный совет «Гиперглобуса». Ему поручили участвовать в общем руководстве сетью и её стратегическом развитии. Владелец компании Томас Брух отмечал, что опыт бывшего канцлера поможет сохранить ориентированный на диалог подход к работе на российском рынке.

Ранее в компании объясняли назначение многолетним опытом Шрёдера в политической и экономической жизни России. Сам бывший глава правительства ФРГ подчёркивал важность сохранения экономических связей и инвестиций в РФ.

В январе 2025 года ООО «Гиперглобус» полностью выделили из состава немецкой Globus Holding. С тех пор компания действует в России самостоятельно в юридическом и организационном отношении и управляет сетью гипермаркетов в Центральном федеральном округе.