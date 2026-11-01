На Кипре обнаружили тело 61-летней Ольги Васильевой, пропавшей после конфликта со своим молодым возлюбленным. Останки женщины нашли в колодце в горном районе Сайттас после признания 43-летнего гражданина Сирии, с которым она состояла в отношениях. Об этом сообщает SHOT.

На Кипре обнаружили тело 61-летней Ольги Васильевой, пропавшей после конфликта со своим молодым возлюбленным. Фото © Полиция Кипра

Женщина исчезла в Лимасоле 23 октября. Тревогу забили знакомые, обратившие внимание на её длительное отсутствие. Особенно подозрительным показалось состояние оставшейся в квартире собаки: животное голодало, хотя хозяйка, по словам близких, никогда не бросала питомца одного.

Следователи установили, что незадолго до исчезновения Ольга конфликтовала со своим 43-летним возлюбленным из Сирии. Мужчину задержали в аэропорту Ларнаки, откуда он собирался вылететь в Бейрут. Первоначально подозреваемый отрицал причастность к исчезновению женщины, но позднее признался в убийстве и указал место, где спрятал тело.

По изложенной подозреваемым версии, во время ссоры он несколько раз ударил женщину молотком по голове. После этого оставил её тело дома, а на следующий день вывез в горную местность и сбросил в колодец. При осмотре останков специалисты действительно обнаружили травму головы, нанесённую тупым предметом.

Одной из основных версий мотива преступления остаются деньги. Мужчина рассказывал возлюбленной, что попал в автомобильную аварию и должен выплатить другому водителю от 60 до 70 тысяч евро. Позднее он признал, что выдумал историю с требованием компенсации, рассчитывая получить от женщины деньги.

Внимание следователей привлекло и колье, которое подозреваемый подарил Ольге, представив украшение как драгоценность стоимостью около 10 тысяч евро. По данным местных СМИ, мужчина признал, что сертификат подлинности был поддельным. Полиция также изучает финансовые отношения пары и возможные денежные переводы.

По информации кипрских СМИ, Ольга имела болгарское гражданство, а её сын проживает в России. Расследование убийства продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее Life.ru рассказывал об исчезновении Ольги после ссоры с возлюбленным из Сирии. Тогда полиция ещё не обнаружила тело женщины, а задержанный в аэропорту мужчина отрицал причастность к преступлению. Следователи уже изучали записи камер наблюдения и показания свидетелей, пытаясь восстановить последние часы жизни пропавшей.