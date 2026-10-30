«Выкалывал глаза ножом»: Выжившая при нападении математика девушка может ослепнуть

Состояние петербурженки Анастасии, выжившей после нападения бывшего возлюбленного, остаётся тяжёлым. По словам двоюродной сестры её погибшей матери, у пострадавшей серьёзные проблемы со зрением.

«Огромные проблемы со зрением, так как он выкалывал ей глаза ножом, проколол веко. Будем надеяться на врачей», — рассказала родственница в беседе с 360.ru.

Она описала Анастасию и её мать как тихих и скромных людей, которые даже не повышали голос. Женщина долго жила с обвиняемым ещё до рождения ребёнка, которому вскоре должно было исполниться два года.