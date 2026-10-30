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Опубликовано 30 октября, 11:46

«Выкалывал глаза ножом»: Выжившая при нападении математика девушка может ослепнуть

Убивший сына и тёщу математик из Петербурга проколол веко своей девушке

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Состояние петербурженки Анастасии, выжившей после нападения бывшего возлюбленного, остаётся тяжёлым. По словам двоюродной сестры её погибшей матери, у пострадавшей серьёзные проблемы со зрением.

«Огромные проблемы со зрением, так как он выкалывал ей глаза ножом, проколол веко. Будем надеяться на врачей», — рассказала родственница в беседе с 360.ru.

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Она описала Анастасию и её мать как тихих и скромных людей, которые даже не повышали голос. Женщина долго жила с обвиняемым ещё до рождения ребёнка, которому вскоре должно было исполниться два года.

Родственники мужчины с семьёй пострадавшей не связывались и помощи не предлагали. Близких поддерживают знакомые, любившие Анастасию и её мать, отметила родственница.

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Напомним, 26 октября в петербургской квартире обнаружили тела женщины и её маленького внука. Позднее выяснилось, что подозреваемый учитель математики приходился ребёнку родным отцом. На следующий день его задержали в Ленинградской области, а 28 октября предъявили обвинение в двойном убийстве и покушении на убийство.

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Борис Эльфанд
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