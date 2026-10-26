Нелюдь хладнокровно убил мать и сына своей девушки в Петербурге — тело малыша нашли в морозилке
В Санкт-Петербурге мужчина расправился с пенсионеркой и ребёнком
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В Санкт-Петербурге произошло чудовищное нападение на семью педагогов. В жилом помещении на улице Комиссара Смирнова правоохранители обнаружили погибшую 58-летнюю пенсионерку со следами насильственной смерти, пишет SHOT.
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