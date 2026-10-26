Нелюдь хладнокровно убил мать и сына своей девушки в Петербурге — тело малыша нашли в морозилке

В Санкт-Петербурге произошло чудовищное нападение на семью педагогов. В жилом помещении на улице Комиссара Смирнова правоохранители обнаружили погибшую 58-летнюю пенсионерку со следами насильственной смерти, пишет SHOT.

Там же сыщики наткнулись на ещё одну страшную находку: труп мальчика, которому на днях должно было исполниться два года. Злоумышленник спрятал бездыханное тело крохи внутри холодильной камеры.

Кровавую резню устроил избранник хозяйки дома. Нападавший пытался лишить жизни и свою 32-летнюю девушку Анастасию, однако пострадавшей удалось вырваться из рук агрессора и спастись бегством.

Старшая жертва долгие годы вела уроки английского языка в начальной школе. Её выжившая наследница тоже связала судьбу со сферой образования, преподавая детям историю и руководя классом.

Сотрудники силовых структур объявили беглеца в срочный розыск по всему городу. Криминалисты продолжают осмотр места преступления, выясняя мотивы совершенного злодеяния.

Ревность и ранее становилась причиной других смертельных конфликтов в Петербурге. Так, в октябре в посёлке Металлострой мужчина, по версии следствия, во время ссоры избил супругу, после чего она скончалась. Фигурант признал вину, а суд отправил его под стражу до 21 декабря. Обвиняемый также заявил о желании отправиться на СВО после вынесения приговора.