Математик из Петербурга после расправы над сыном и тёщей пил водку со скумбрией и думал, как сжечь тела

«Ты это заслужила» — так, по данным SHOT, петербургский учитель математики ответил бывшей сожительнице после убийства её матери и их маленького сына. Сама женщина пережила нападение: её удалось спасти врачам.

Как сообщает канал, во время допроса потерпевшая назвала бывшего возлюбленного жестоким, циничным и эгоистичным. По её словам, он не предлагал ей выйти замуж и не знакомил со своими родителями. Женщина также заявила, что ребёнок был зачат в результате сексуального насилия.

После нападения, утверждает SHOT, мужчина пил водку, закусывая скумбрией, и обдумывал, как избавиться от тел. Затем он скрылся. По версии следствия, обвиняемый возвращался к квартире, чтобы устроить поджог и скрыть следы преступления, но осуществить задуманное не смог.

Напомним, мужчина убил сына и тёщу, а затем дождался возвращения 32-летней матери своего ребёнка и напал на неё. Решив, что женщина погибла, он ушёл и запер квартиру. Потерпевшая пришла в сознание и выбралась через окно первого этажа. Её удалось спасти. Самого нападавшего, который работал учителем математики в школе, задержали 27 октября в Ленинградской области. На допросе он признал вину, ему предъявили обвинение в убийстве двух человек и покушении на убийство.