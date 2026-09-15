На Ларису Гузееву пожаловались в ФАС из-за рекламы препаратов для похудения

На Ларису Гузееву пожаловались в Роскомнадзор и ФАС после публикации с рекламой препаратов на основе тирзепатида в Instagram*. Обращение подал адвокат, заметивший пост телеведущей без рекламной маркировки, сообщает Mash.

Речь идёт о препаратах с тирзепатидом, которые применяют при сахарном диабете второго типа и также используют для снижения веса. В публикации Гузеева призывала обратить внимание на такие средства.

Поводом для жалобы стало отсутствие пометки о рекламе. Кроме того, с сентября 2025 года в России действует запрет на размещение рекламы на заблокированных ресурсах, включая Instagram*. Актрисе и рекламодателю в совокупности может грозить штраф до 600 тысяч рублей. Теперь оценку публикации должны дать надзорные ведомства.

Тирзепатид относится к рецептурным препаратам. Закон разрешает рекламировать такие лекарства только в предназначенных для специалистов изданиях и на профильных медицинских и фармацевтических мероприятиях.

Ранее Life.ru рассказывал о другом рекламном скандале вокруг Гузеевой. Покупатели вилл на Бали, заявившие о потере денег, требовали от телеведущей объяснений из-за продвижения недвижимости застройщика Сергея Домогацкого.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.