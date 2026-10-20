На мать сбежавшей после шахматного турнира на Урале школьницы составили протокол

В Екатеринбурге полицейские составили административный протокол на мать 12-летней шахматистки, которая сбежала после турнира и почти сутки числилась пропавшей. Женщине вменяют ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

«В отношении матери составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание и содержание несовершеннолетнего», — рассказали в полиции.

История началась вечером 18 октября в торговом центре «Веер Молл». Девочка участвовала в шахматном турнире, однако после напряжённой партии сильно расстроилась и убежала от матери. На улице она оказалась без верхней одежды и денег.

К поискам подключились полицейские и добровольцы поисково-спасательных отрядов, в том числе «ЛизаАлерт». Местонахождение девочки оставалось неизвестным до следующего дня.

Теперь обстоятельства происшествия стали основанием для административного разбирательства в отношении матери. Статья 5.35 КоАП РФ предусматривает ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению и защите прав несовершеннолетних. Само составление протокола ещё не означает, что вина женщины установлена.