Номер пропавшей в тайге Ирины Усольцевой появился в мессенджере MAX

Телефонный номер Ирины Усольцевой, пропавшей больше года назад в красноярской тайге вместе с мужем и пятилетней дочерью, неожиданно появился в мессенджере MAX. Уведомление о регистрации получила журналистка AиФ Анна Соколова, которая сохранила контакт женщины ещё осенью 2025 года.

Корреспондент решила позвонить по знакомому номеру. После нескольких гудков трубку подняла женщина, голос которой показался ей похожим на голос пропавшей. Однако на вопрос, действительно ли это Ирина Усольцева, собеседница ответила: «Я не Ирина» — и завершила разговор.

Разобраться в ситуации журналистке помог сын пропавшей Данил Баталов. Молодой человек рассказал, что некоторое время продолжал оплачивать телефон матери, чтобы оператор не передал её номер другому абоненту. Однако впоследствии он отказался от этой затеи.

«Значит, номер продали», — объяснил Баталов. По его предположению, оператор заблокировал прежнюю SIM-карту, а затем передал номер новому владельцу. Именно он, вероятно, и зарегистрировался в MAX.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной исчезли 28 сентября 2025 года во время похода в Кутурчинском Белогорье Красноярского края. Масштабные поиски с участием спасателей, волонтёров и следователей не позволили установить местонахождение семьи.

Ранее Life.ru рассказывал, что сын пропавших Усольцевых стал склоняться к версии об их побеге из-за отсутствия каких-либо следов после многомесячных поисков. При этом следствие основной версией произошедшего считает несчастный случай.