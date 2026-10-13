«Я боюсь, что это тела Усольцевых»: Исследователь заметил жуткую деталь на видео МЧС

Друг пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых, исследователь Валентин Дегтерёв, предположил, что их останки могут находиться в одной из расщелин Кутурчинского Белогорья. Мужчина намерен организовать экспедицию, чтобы проверить свою версию до наступления зимы. Об этом он рассказал aif.ru.

Поводом для предположения стала видеозапись, сделанная сотрудниками МЧС во время поисков. Несколько месяцев назад Дегтерев заметил на кадрах объект, который принял за человеческие останки. По его словам, в расщелине можно разглядеть нечто похожее на обнажённые тела со следами крови. Независимого подтверждения этой версии нет.

«Я боюсь, что это тела Усольцевых», — признался исследователь.

Дегтерёв, который больше года самостоятельно изучает обстоятельства исчезновения семьи, считает, что предполагаемое место необходимо обследовать в ближайшее время. По его мнению, после наступления холодов обнаружить возможные следы станет значительно сложнее.

«Если сейчас туда не выехать и не проверить, то скоро все засыплет снегом, а в следующем году уже бесполезно эту тему поднимать будет, тайга всё перемелет», — заявил собеседник издания.

При этом никаких достоверных свидетельств гибели Усольцевых в результате преступления пока не обнаружено. Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв называл среди возможных причин исчезновения семьи неблагоприятную погоду, потерю ориентиров, внезапные проблемы со здоровьем и нападение диких животных.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью отправились в поход в районе Кутурчинского Белогорья 28 сентября 2025 года и перестали выходить на связь. Несмотря на масштабные поиски, их местонахождение до сих пор неизвестно.

Ранее Life.ru сообщал, что за год поиски семьи Усольцевых возобновляли 11 раз. В операциях участвовали спасатели, правоохранители и добровольцы. Летом специалисты обследовали лесные тропы, пещеры и труднодоступные участки тайги, однако обнаружить достоверные следы пропавших не удалось. Основной версией следствия оставался несчастный случай.