Юрист оценил шансы найти останки семьи Усольцевых у Манской «петли смерти» спустя год

Шансы обнаружить останки семьи Усольцевых у Манской «петли смерти» спустя год после исчезновения крайне невелики. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью пропали 28 сентября 2025 года возле посёлка Кутурчин в Красноярском крае. Они отправились в поход к горе Буратинка вместе с собакой породы корги и после этого перестали выходить на связь. Следствие по-прежнему считает основной версией несчастный случай, не исключая и криминальный сценарий.

По словам Соловьёва, несколько поисковых экспедиций не дали ни одной существенной зацепки. Если семья действительно осталась в тайге, пережить зиму в таких условиях было практически невозможно.

«Шансов найти останки Усольцевых очень мало, так как прошло слишком много времени», — отметил юрист.

Он добавил, что вероятность успешного поиска резко снижается уже спустя первые часы и дни после исчезновения. Современные средства также не позволяют с воздуха обнаруживать останки, если они находятся под землёй, камнями или естественными укрытиями.

По мнению Соловьёва, одной из немногих возможных зацепок могут стать элементы верхней одежды. Такие материалы дольше сохраняются и нередко имеют яркую расцветку, поэтому их легче заметить на местности.

Ранее Life.ru сообщал, что за год следствие проработало семь основных версий исчезновения семьи Усольцевых. Приоритетной остаётся версия несчастного случая, однако среди других сценариев рассматривались преступление, падение в расщелину или заброшенный шурф и нападение диких животных.