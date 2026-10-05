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Регион
Опубликовано 5 октября, 09:10

Юрист оценил шансы найти останки семьи Усольцевых у Манской «петли смерти» спустя год

Юрист Соловьёв: Спустя год остаётся крайне мало шансов найти останки Усольцевых

Обложка © VK / Ирина Усольцева

Обложка © VK / Ирина Усольцева

Шансы обнаружить останки семьи Усольцевых у Манской «петли смерти» спустя год после исчезновения крайне невелики. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью пропали 28 сентября 2025 года возле посёлка Кутурчин в Красноярском крае. Они отправились в поход к горе Буратинка вместе с собакой породы корги и после этого перестали выходить на связь. Следствие по-прежнему считает основной версией несчастный случай, не исключая и криминальный сценарий.

По словам Соловьёва, несколько поисковых экспедиций не дали ни одной существенной зацепки. Если семья действительно осталась в тайге, пережить зиму в таких условиях было практически невозможно.

«Шансов найти останки Усольцевых очень мало, так как прошло слишком много времени», — отметил юрист.

Он добавил, что вероятность успешного поиска резко снижается уже спустя первые часы и дни после исчезновения. Современные средства также не позволяют с воздуха обнаруживать останки, если они находятся под землёй, камнями или естественными укрытиями.

По мнению Соловьёва, одной из немногих возможных зацепок могут стать элементы верхней одежды. Такие материалы дольше сохраняются и нередко имеют яркую расцветку, поэтому их легче заметить на местности.

Эксперт Попов: Следы Усольцевых следует искать у туристических ориентиров
Эксперт Попов: Следы Усольцевых следует искать у туристических ориентиров

Ранее Life.ru сообщал, что за год следствие проработало семь основных версий исчезновения семьи Усольцевых. Приоритетной остаётся версия несчастного случая, однако среди других сценариев рассматривались преступление, падение в расщелину или заброшенный шурф и нападение диких животных.

Истории исчезновений, поисковых операций и других резонансных случаев — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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