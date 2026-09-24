На «Мисс СССР» Юлию Лемигову и её жену-теннисистку* подали иск в США на 9,5 млн

Бывшая помощница теннисистки Мартины Навратиловой и «Мисс СССР — 1990» Юлии Лемиговой потребовала через суд более 113 тысяч долларов (9,5 млн рублей) за неоплаченные переработки. Иск Карен Артаза был подан в федеральный суд Южного округа Флориды против компаний, связанных с парой. Об этом пишет Mash на спорте.

Артаза утверждает, что работала личной и административной помощницей, а также водителем. По её подсчётам, в отдельные периоды с 2020 по 2025 год накопилось 2192 часа сверхурочной работы, за которые она не получила положенную повышенную оплату.

По словам женщины, некоторые недели занимали по 50–60 рабочих часов. Недоплату она оценила в $56 798,32, а с учётом предусмотренной американским трудовым законодательством компенсации сумма требований достигла $113 596,64. Отдельно бывшая сотрудница заявила, что ей поручили пройти вместо работодателей два обязательных онлайн-курса, связанных с усыновлением*. На обучение, по её словам, ушло ещё около 32 часов, которые ей также не оплатили.

До полноценного разбирательства дело не дошло. Стороны заключили мировое соглашение на 30 тысяч долларов: первоначально 20 тысяч предназначались Артазе, ещё 10 тысяч — её адвокатам. После пересмотра судом гонорара юристов до $7040 оставшиеся $2960 также перешли бывшей помощнице, поэтому в итоге она получила $22 960.

Ранее Life.ru писал о Мартине Навратиловой и Юлии Лемиговой в связи со штрафом телеканалу «ТВ Центр». Поводом для административного дела стал выпуск передачи, в котором показывали фотографии пары* и кадры их семейной жизни.

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