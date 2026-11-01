Легендарный американский лайнер SS United States, превосходящий по длине «Титаник», отправят на дно Мексиканского залива 12 ноября. Власти округа Окалуса во Флориде решили превратить историческое судно в крупнейший в мире искусственный риф. Как сообщает The Independent, операция будет зависеть от погодных условий.

Корабль длиной около 305 метров затопят примерно в 41 километре от побережья Флориды. Он станет домом для морских обитателей и новой достопримечательностью для дайверов. В этом районе уже находятся более 500 искусственных рифов.

Перед затоплением специалисты очистили судно от потенциально опасных материалов, убрали проводку, стекло и пластик. Подготовка проходила в порту Мобил в штате Алабама, куда лайнер отбуксировали весной 2025 года. Само погружение проведут без взрывчатки — через специальные отверстия в корпусе.

SS United States почти 30 лет простоял у причала в Филадельфии. Энтузиасты пытались спасти корабль и превратить его в музей или туристический объект, однако восстановление оказалось слишком дорогим. После судебного спора из-за стоянки судно пришлось убрать с прежнего места.

Власти Флориды выделили на проект около 10 миллионов долларов. Часть средств направят на создание музея истории лайнера, где планируют выставить сохранившиеся элементы корабля, включая его знаменитые дымовые трубы.

SS United States вошёл в историю в 1952 году, когда во время первого трансатлантического рейса установил рекорд скорости среди пассажирских лайнеров. Судно пересекло Атлантику за трое суток, 10 часов и 40 минут. За годы службы на его борту побывали четыре американских президента, Мэрилин Монро, Уолт Дисней, Сальвадор Дали и другие знаменитости.