«Корабль-призрак» с флагом США атаковал эквадорских рыбаков в Тихом океане

Два рыболовных судна под флагом Эквадора снова подверглись нападению неизвестного корабля, после чего их экипажи были задержаны. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

Сначала по судам La Negra Francisca Duarte II и Don Maca ударили беспилотники со взрывчаткой. Затем к рыбакам подошло синее судно, которое сами пострадавшие назвали «кораблём-призраком». Находившиеся на борту вооружённые люди взяли экипажи под стражу. По словам рыбаков, нападавшие говорили по-английски, а у некоторых из них на форме были нашивки с флагом США.

Позже неизвестные передали задержанных береговой охране Сальвадора. При этом они заявили, что эквадорцы потерпели кораблекрушение. Министерство обороны США и Центральное разведывательное управление отказались комментировать инцидент.

Ранее газета Washington Post утверждала, что серия нападений на рыбацкие суда Эквадора в районе Галапагосских островов могла проводиться в рамках секретной программы ЦРУ. По данным издания, операция была одобрена президентом США Дональдом Трампом. Атаки произошли в начале текущего года. Беспилотники сбрасывали взрывчатку на лодки. После январского нападения на судно Fiorella восемь рыбаков пропали без вести. Экипажи двух других судов — Negra Francisca Duarte II и Don Maca — рассказали, что после взрывов их подобрал неизвестный корабль. Находившиеся на нём вооружённые люди говорили по-английски.