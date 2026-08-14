Washington Post связала атаки на эквадорские суда с секретной программой ЦРУ

Серия нападений на эквадорские рыбацкие лодки возле Галапагосских островов могла проводиться в рамках секретной программы ЦРУ, утверждает Washington Post. По информации газеты, операция была одобрена президентом США Дональдом Трампом.

Атаки произошли в начале года. По данным издания, беспилотники сбрасывали взрывчатку на суда. После одного из нападений, произошедшего в январе, восемь рыбаков с судна Fiorella пропали без вести.

Экипажи двух других судов — Negra Francisca Duarte II и Don Maca — рассказали о дальнейших событиях. После взрывов их забрал неизвестный корабль. На нём находились вооружённые люди, говорившие по-английски. Рыбаков заковывали в наручники, закрывали им головы мешками и доставляли в Сальвадор, после чего без объяснения причин возвращали обратно в Эквадор.

Журналисты Washington Post сопоставили время атак с перемещениями самолёта Cessna Citation Longitude, который вылетал с аэродрома Илопанго в Сальвадоре. Эта база исторически использовалась ЦРУ для секретных операций.

Дополнительные вопросы у журналистов вызвала регистрация самолёта. Он летал под американским номером, которого нет в открытой базе Федерального управления гражданской авиации США. Номер при этом был оформлен на компанию-пустышку, зарегистрированную по адресу почтового ящика в отделении UPS в Вирджинии.

Ранее сообщалось, что ЦРУ США сформировало особое подразделение по Кубе. В состав новой структуры вошли аналитики разведданных, специалисты по вербовке, а также эксперты в сфере кибернетических и тайных операций. Формат отдельной группы позволяет ЦРУ оперативно направлять на это направление больше денег, техники и кадров.