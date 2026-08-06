Тайная война: ЦРУ собрало спецгруппу для раскола кубинской элиты и кибератак

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США сформировало особое подразделение по Кубе. О запуске этой инициативы узнала газета The New York Times от информированных источников.

В состав новой структуры вошли аналитики разведданных, специалисты по вербовке, а также эксперты в сфере кибернетических и тайных операций. Формат отдельной группы позволяет ЦРУ оперативно направлять на это направление больше денег, техники и кадров.

Главная цель, которую ставят перед участниками команды, — спровоцировать раскол в политических кругах Гаваны. В Вашингтоне рассчитывают, что это приведёт к замене сторонников жёсткой линии на лояльных деятелей, готовых идти навстречу требованиям президента Дональда Трампа.

Заместитель министра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио в беседе с изданием назвал такие намерения предсказуемыми. «В этих намерениях нет ничего удивительного, поскольку Куба давно является целью усилий ЦРУ в области шпионажа, подрывной деятельности и дестабилизации [обстановки], включая терроризм», — заявил дипломат.

Он также обратил внимание на лицемерие американской стороны. По словам де Коссио, Госдепартамент при этом без стеснения называет республику угрозой лишь за реализацию её законного права на самозащиту.

Ранее издание Politico информировало, что США в течение последних месяцев планомерно укрепляли свой разведывательный потенциал на острове. Один из собеседников редакции тогда отметил, что администрация Белого дома готова задействовать весь арсенал средств, включая инструментарий спецслужб, чтобы вынудить руководство карибской страны пойти на желаемые уступки.

В 2026 году противостояние США и Кубы вышло на новый, опасный уровень, характеризующийся эскалацией риторики и военно-разведывательной активности. Администрация Трампа, уже нанёсшая удары по Венесуэле и Ирану, открыто назвала Кубу «следующей» целью. Госсекретарь Марко Рубио вновь объявил остров угрозой безопасности США, а кубинский лидер Мигель Диас-Канель в ответ назвал это «политическим манёвром» и предупредил, что любое вторжение вызовет «кровавую баню». На практике конфликт вылился в усиление экономической блокады, включая энергетическую, что привело к тяжелейшему гуманитарному кризису на Кубе, а также в наращивание американского разведывательного присутствия, которое СМИ расценили как потенциальную подготовку к военной интервенции.