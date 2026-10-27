На Пхукете таец избил россиянина металлическим прутом из-за сигнала на дороге

Российский турист поплатился за авто-манёвр на Пхукете. Местный житель, которого мужчина попытался предупредить об опасном манёвре, набросился на него с металлическим прутом и повредил машину. Пострадавший получил травмы руки и ноги, сообщает тайская газета Daily News.

Инцидент произошёл вечером 26 октября в районе Таланг. 25-летний россиянин ехал на серебристом Mercedes-Benz, когда перед ним резко перестроился белый пикап Isuzu D-Max. Молодой человек посигналил водителю, после чего тот остановился.

Из пикапа вышел мужчина с металлическим прутом и начал колотить по Mercedes, разбив стекло и повредив водительскую дверь. Затем агрессор переключился на самого туриста. У россиянина диагностировали повреждения запястья, руки и ноги. После нападения злоумышленники скрылись.

Происходящее снял на видео очевидец. На записи, по его словам, запечатлены несколько мужчин и женщина, находившиеся в пикапе. Ролик передали местным правоохранителям.

Начальник полиции Таланга рассказал, что личности всех причастных уже установлены, а подозреваемый пикап изъят для экспертизы. Следователи изучают повреждения автомобиля и травмы потерпевшего, чтобы получить судебные ордера на арест участников нападения.

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