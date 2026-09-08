На Пискарёвском кладбище возложили цветы в годовщину начала блокады Ленинграда

В Санкт-Петербурге в 85-ю годовщину начала блокады Ленинграда почтили память погибших жителей и защитников города. Торжественно-траурная церемония прошла на Пискарёвском мемориальном кладбище.

Цветы и венки к монументу «Мать-Родина» возложили губернатор Александр Беглов, представители городских властей, ветеранских организаций, молодёжных и патриотических объединений, а также участники СВО.

К памятным мероприятиям присоединилась и белорусская делегация во главе с руководителем администрации президента Белоруссии Дмитрием Крутым. Вместе с петербуржцами её представители почтили память тех, кто погиб во время блокады.

«В память о бессмертном подвиге тех, кто отстоял наше право на жизнь, вместе с белорусской делегацией под руководством главы администрации президента Республики Беларусь Дмитрия Крутого возложили цветы к мемориалам на Пискаревском кладбище», — сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

Белорусская делегация также возложила цветы к памятной стеле учащимся ремесленных училищ Ленинграда. Она посвящена белорусским подросткам, приехавшим в город на учёбу незадолго до Великой Отечественной войны. Многие из них переживали блокаду вместе с ленинградцами и погибли в осаждённом городе.

8 сентября 1941 года немецкие войска захватили Шлиссельбург, отрезав Ленинград от сухопутного сообщения со страной. Блокада продолжалась 872 дня и была полностью снята 27 января 1944 года.

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