Дорога жизни через Ладожское озеро: как по льду спасали жителей блокадного Ленинграда

8 сентября 1941 года вокруг Ленинграда замкнулось блокадное кольцо. После захвата Шлиссельбурга город лишился последней сухопутной связи со страной. Единственным путём, по которому ещё можно было доставлять грузы и вывозить людей, оставалось Ладожское озеро. Сначала продовольствие переправляли на баржах, а после наступления холодов прямо по неокрепшему льду проложили автомобильную трассу, каждый рейс по которой мог стать последним. Life.ru рассказывает, как появилась Дорога жизни, что перевозили по льду Ладоги и сколько ленинградцев она помогла спасти.

Дорога жизни сначала шла по воде

85 лет с начала блокады Ленинграда: как Дорога жизни через Ладожское озеро спасала город? Фото © Wikipedia / RIA Novosti archive

Перевозки через Ладогу начались ещё до того, как озеро замёрзло. Уже 12 сентября 1941 года к западному берегу подошли первые баржи с продовольствием. Обратно суда забирали жителей, которых предстояло эвакуировать на Большую землю. Однако осенняя Ладога была крайне опасной, поскольку штормы сменялись налётами авиации, портовая инфраструктура создавалась в спешке, а навигация должна была вскоре прекратиться из-за ледостава.

В ноябре положение стало катастрофическим. 20 ноября в Ленинграде установили минимальную норму хлеба за всю блокаду. О том, что входило в блокадный паёк и из чего готовили хлеб, — Life.ru рассказывал ранее. Если бы после окончания навигации поставки остановились, город оказался бы практически без продовольствия. Единственным выходом было превратить замёрзшее озеро в дорогу.

Как прокладывали ледовую трассу через Ладогу?

Как создали Дорогу жизни в блокадный Ленинград и что перевозили по льду Ладожского озера? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Будущий маршрут нельзя было просто начертить на карте. Ладожский лёд замерзал неравномерно, двигался, трескался и расходился под влиянием ветра и течений. Разведчики и гидрографы пешком обследовали озеро, бурили лунки, измеряли толщину льда и отмечали опасные участки. За двое суток одна из групп прошла около 60 километров, составляя карту будущей магистрали.

19 ноября 1941 года был подписан приказ об организации автотракторной дороги через Ладожское озеро. Уже на следующий день на восточный берег отправился обоз из 350 конных упряжек. 21 ноября в Осиновец доставили первые 63 тонны муки. А 22 ноября на лёд вышла колонна из 60 грузовиков ГАЗ-АА — знаменитых полуторок. Что интересно, некоторые полуторки выходили в рейс без дверей. Если машина начинала уходить под воду, у водителя оставалось хотя бы несколько секунд, чтобы выпрыгнуть. Ночью грузовики часто двигались без фар, чтобы не стать мишенью для вражеской авиации. Первым колоннам приходилось ориентироваться по проложенным вдоль пути проводам, а позднее на льду появились небольшие сигнальные фонари. Так начала работать ладожская Военно-автомобильная дорога, которую вся страна запомнила как Дорогу жизни.

Ледовый участок между западным берегом в районе Коккорево и Осиновца и восточным берегом у Кобоны составлял около 30 километров. Но на этом путь не заканчивался, ведь грузы ещё нужно было доставить к Ладоге по железной и автомобильной дорогам, разгрузить, переправить через озеро, а затем отправить в Ленинград.

Что везли по Дороге жизни?

85 лет со дня начала блокады Ленинграда: первые грузовики на ледовой Дороге жизни?ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

По Дороге жизни в Ленинград доставляли муку, крупу, мясо, сахар, медикаменты, топливо, боеприпасы и сырьё для заводов. Обратно вывозили прежде всего детей, женщин, стариков, больных и раненых. Вместе с людьми на Большую землю переправляли промышленное оборудование, музейные ценности и продукцию ленинградских предприятий, предназначенную для фронта.

Сначала измученных людей везли поездом к западному берегу, затем они ждали переправы, пересекали озеро в кузовах грузовиков или автобусах и снова продолжали путь по железной дороге. На маршруте создавали эвакуационные и медицинские пункты.

Сколько людей спасла Дорога жизни?

Дорога жизни через Ладогу: как в блокадный Ленинград доставляли хлеб, топливо и медикаменты?

Самой страшной стала зима 1941–1942 годов. Истощённые ленинградцы продолжали умирать, а любой сбой в перевозках отражался на хлебных пайках. Но дорога постепенно наращивала пропускную способность. Уже 25 декабря минимальную норму хлеба удалось увеличить со 125 до 200 граммов, а затем её повышали ещё несколько раз.

За первую блокадную зиму ледовая трасса проработала 152 дня. В Ленинград доставили около 360 тысяч тонн грузов, а из города эвакуировали почти 550 тысяч человек. Это были не просто большие цифры: за каждой стояли вагоны муки, коробки с лекарствами, работающие заводы и сотни тысяч людей, получивших шанс выжить.

Весной 1942 года лёд растаял, а перевозки вновь продолжились по воде. По дну Ладоги проложили трубопровод для топлива и энергетический кабель от Волховской ГЭС. Следующей зимой автомобильная трасса снова вышла на лёд. Всего за время действия Дороги жизни в Ленинград переправили свыше 1,6 миллиона тонн грузов и эвакуировали более миллиона человек

Сегодня город снова называется Санкт-Петербургом, но имя Ленинград навсегда связано с блокадой и подвигом его жителей. Life.ru уже рассказывал, почему при возвращении исторического названия память о Ленинграде не исчезла. А сохранились ли в вашей семье истории о блокаде и Дороге жизни? Какие рассказы её участников особенно запомнились вам? Поделитесь ими в комментариях.