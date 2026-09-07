125 граммов хлеба: что на самом деле входило в блокадный паёк

8 сентября 1941 года вокруг Ленинграда замкнулось блокадное кольцо. Однако проблемы с продовольствием начались ещё раньше... Уже 12 сентября муки и зерна оставалось примерно на 35 суток, крупы и макарон — на 30, мяса — на 33 дня. Но действительно ли этот кусочек был единственной пищей ленинградцев, все ли горожане получали одинаковую норму и из чего пекли хлеб, когда запасы муки подходили к концу? Life.ru рассказывает, что на самом деле входило в блокадный паёк и почему даже наличие продуктовой карточки не гарантировало спасения от голода.

125 граммов давали не всем блокадникам

85 лет со дня начала блокады Ленинграда: правда ли, что 125 граммов хлеба выдавали не всем? Фото © РИА Новости / Алексей Варфоломеев

Как мы уже писали, карточную систему в Ленинграде ввели ещё 18 июля 1941 года, до начала блокады. Первоначально рабочим полагалось по 800 граммов хлеба в сутки, служащим по 600, детям и иждивенцам по 400. Затем нормы несколько раз сокращали. Самый страшный минимум установили 20 ноября 1941 года: рабочие и инженерно-технические работники получали по 250 граммов хлеба;

служащие — по 125 граммов;

иждивенцы — по 125 граммов;

дети до 12 лет — по 125 граммов.

Такие нормы действовали 35 дней, до 25 декабря 1941 года. После этого рабочую норму увеличили до 350 граммов, а служащим, детям и иждивенцам начали выдавать по 200 граммов. Поэтому распространённая фраза о том, что все ленинградцы питались 125 граммами хлеба на протяжении всей блокады, неверна. Это была минимальная норма для наиболее уязвимых категорий жителей в самый тяжёлый период первой блокадной зимы.

Что ещё должно было входить в блокадный паёк?

85 лет со дня начала блокады Ленинграда: что входило в блокадный паёк? Фото © РИА Новости / Александр Демьянчук

Продовольственная карточка предусматривала не только хлеб. По установленным нормам жителям также полагались мясо, крупа или макароны, жиры, сахар и кондитерские изделия. С сентября 1941-го по январь — февраль 1942 года месячные нормы выглядели так: рабочим — 1,5 килограмма мяса, 1,5 килограмма крупы и макарон, 600 граммов жиров и 1,5 килограмма сахара;

служащим — 800 граммов мяса, килограмм крупы и макарон, 250 граммов жиров и килограмм сахара;

иждивенцам — 400 граммов мяса, 600 граммов крупы и макарон, 200 граммов жиров и 800 граммов сахара;

детям до 12 лет — 400 граммов мяса, 1,2 килограмма крупы и макарон, 500 граммов жиров и 1,2 килограмма сахара.

Но эти цифры существовали прежде всего на бумаге. Хлеб продавали ежедневно, а остальные продукты — частями, по декадам. Даже наличие нужных талонов не гарантировало, что человек получит положенное: продукты поступали с перебоями, карточки нередко оставались неотоваренными, а мясо заменяли консервами, субпродуктами или студнем. С конца декабря 1941 года выдача почти всех продуктов, кроме хлеба, практически прекратилась. Именно поэтому знаменитый кусочек зачастую оказывался не дополнением к рациону, а единственной пищей на весь день.

Правда ли, что в хлеб добавляли опилки?

Состав блокадного хлеба: ржаная мука, жмых, отруби, солод, целлюлоза и другие примеси. Фото © РИА Новости / Александр Гальперин

Один из самых известных рассказов о блокадном хлебе связан с опилками. Однако специалисты Научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности называют это мифом: обычные древесные опилки в официальные рецептуры не входили.

В наиболее тяжёлый период действительно применяли измельчённую сосновую кору, ветви берёзы и гидроцеллюлозу. Сырьё тщательно перемалывали, обрабатывали и лишь после этого добавляли в тесто. Доля гидроцеллюлозы, по данным института, обычно не превышала нескольких процентов. За «опилки» могли принимать и грубые частицы оболочек семян, остававшиеся в жмыхе. Специалисты НИИ подчёркивают, что рецептуры менялись практически ежедневно. Так из чего же могли испечь хлеб?

Из чего на самом деле пекли блокадный хлеб?

Из чего делали хлеб в блокадном Ленинграде при острой нехватке ржаной и пшеничной муки? Фото © ТАСС / Валерий Бушухин

Как мы уже писали, состав хлеба менялся в зависимости от того, какое сырьё удавалось найти и доставить на хлебозаводы. Каждую новую рецептуру согласовывали с городскими властями и Военным советом фронта, а документы технологов могли иметь гриф «Для служебного пользования» или «Секретно». Основой оставалась ржаная обойная мука, но её становилось всё меньше.

Для выпечки также использовали:

овсяную, ячменную, кукурузную, гречневую и соевую муку;

ржаной солод, переданный с пивоваренных предприятий;

подсолнечный, льняной, хлопковый и даже кокосовый жмых;

отруби, лузгу и соевый шрот;

мучную смётку и остатки, вытряхнутые из старых мешков;

пищевую целлюлозу;

перемолотую сосновую кору и ветви берёзы;

хвою и семена дикорастущих растений.

В некоторых рецептурах доля ржаной муки падала до 40–45%, в других могла доходить до 75%. Заменители позволяли увеличить количество выпекаемого хлеба, но далеко не все обладали питательной ценностью.

Ранее Life.ru рассказывал о подвиге учёных блокадного Ленинграда, которые умирали от голода, но сохранили для будущих поколений бесценную коллекцию семян. Знали ли вы, что 125 граммов выдавали не всем жителям и лишь в самый тяжёлый период? Какой факт о блокадном пайке поразил вас больше всего? Поделитесь мнением в комментариях.