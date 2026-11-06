На популярном туристическом острове Ко Май Пхай в Таиланде обнаружили загадочный предмет, который может оказаться частью ракеты или спутника. Находку уже забрали специалисты космического агентства GISTDA, однако подтвердить её внеземное происхождение пока не удалось. Об этом сообщает The Thaiger.

Необычный объект заметили 1 ноября возле поста охраны национального парка в провинции Краби. Предположительно, его принесло к берегу морским течением. По внешнему виду предмет напоминает металлический резервуар, который мог использоваться в космической технике.

Для проверки на остров прибыли представители GISTDA, морских служб и национального парка. Они изучили обстоятельства обнаружения предмета и сопоставили информацию с данными наблюдений за объектами, находящимися на околоземной орбите.

После предварительного осмотра находку доставили в исследовательский центр в провинции Чонбури. Там инженерам предстоит определить её конструкцию, назначение и возможное происхождение.

Специалисты пока не исключают, что объект действительно мог быть частью космического аппарата. Однако никаких окончательных выводов агентство не сделало и пообещало опубликовать результаты после завершения экспертизы.

В связи с происшествием жителей и туристов предупредили об опасности подобных находок. В обломках космической техники могут сохраняться химические вещества, поэтому самостоятельно трогать, переносить или вскрывать подозрительные предметы не рекомендуется.

Если на побережье обнаружится что-то похожее, специалисты советуют сфотографировать объект, отметить его местоположение и сообщить местным властям, не приближаясь к нему без необходимости.

Ранее Life.ru сообщал о необычном объекте, замеченном 12 октября в небе над Челябинской областью. Камеры наблюдения зафиксировали яркий огненный шар, от которого отделялись светящиеся фрагменты. Специалисты проекта Starvisor предположили, что это могла быть третья ступень китайской ракеты-носителя «Куайчжоу-11», запущенной в сентябре.