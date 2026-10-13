Над Челябинской областью заметили огненный шар, похожий на обломки ракеты

Жители Челябинской области наблюдали необычное свечение в ночном небе. Огромный огненный шар с длинным хвостом двигался над регионом, постепенно распадаясь на яркие фрагменты. По предварительной версии, это могли быть остатки китайской ракеты, сгоревшие при входе в атмосферу. Об это пишет проект «Starvisor | Патруль ночного неба» в VK.

В небе над Челябинской областью заметили возможные обломки китайской ракеты. Видео © VK/ STARVISOR | Патруль ночного неба

Необычное явление удалось заснять вечером 12 октября около 21:33 по местному времени. Особенно хорошо светящийся объект был виден в районе посёлка Остроленского Нагайбакского района. Его полёт зафиксировали камеры наблюдения проекта «Starvisor | Патруль ночного неба».

На кадрах заметно, как от основного светящегося тела отделяются небольшие горящие части. Длинный след и постепенное разрушение объекта позволили наблюдателям предположить, что речь идёт не об обычном метеоре, а о космическом мусоре.

Специалисты Starvisor считают наиболее вероятным источником свечения третью ступень китайской ракеты-носителя «Куайчжоу-11». Её запустили 17 сентября с космодрома Цзюцюань, а возвращение отработавшей части в атмосферу прогнозировалось на 12 октября.

В пользу этой версии говорит и предполагаемая траектория полёта. По данным проекта, ступень должна была пройти над центральной частью Челябинской области с запада на восток, что совпадает с направлением движения замеченного объекта.

При попадании в плотные слои атмосферы космические аппараты и отработавшие ступени нагреваются, разрушаются и могут оставлять длинные светящиеся следы. Именно поэтому такие явления иногда напоминают падающие звёзды или очень яркие метеоры.

Окончательно происхождение объекта пока не установлено. Официального подтверждения того, что жители Южного Урала увидели именно китайскую ракетную ступень, нет.

Подобные светящиеся объекты уже наблюдали в других странах. Как сообщал Life.ru 6 октября, яркий огненный шар пролетел над ливийским Триполи. Астроном Сергей Язев предположил, что очевидцы увидели разрушение космического мусора — фрагмента ракеты или спутника. На эту версию, по словам специалиста, указывали сравнительно медленное движение, оранжеватый цвет свечения и характер распада объекта.