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Опубликовано 12 октября, 08:02

На подлёте к Москве сбили 16 беспилотников

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Средства противовоздушной обороны уничтожили 16 беспилотников на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О каких-либо разрушениях на данный момент неизвестно.

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Ранее Собянин сообщил об отражении атаки 23 БПЛА за сутки. О каких-либо последствиях на земле известно не было.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Артур Лапсаков
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