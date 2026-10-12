На подлёте к Москве сбили 16 беспилотников

Средства противовоздушной обороны уничтожили 16 беспилотников на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О каких-либо разрушениях на данный момент неизвестно.

Ранее Собянин сообщил об отражении атаки 23 БПЛА за сутки. О каких-либо последствиях на земле известно не было.