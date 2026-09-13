На подземном параде ЛГБТ* в Харькове собирали деньги на автомобиль для ВСУ

В Харькове прошёл ЛГБТ*-парад, во время которого организаторы объявили сбор средств для ВСУ. Об этом представители движения сообщили в социальных сетях.

«Марш 2026 состоялся», — говорится в публикации организаторов.

Как пишет украинское издание «Политика страны», участники акции прошли по метро Харькова в сопровождении военизированной охраны. Одновременно на улицах города свою акцию провели украинские националисты, которые выступили против мероприятия ЛГБТ*.

Сбор денег для украинских военных организаторы начали анонсировать ещё до проведения парада. Они призвали перечислять средства на покупку автомобиля для 160-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

«Сбор на пикап <...> 500 тысяч гривен для 160-й отдельной механизированной бригады ВСУ», — написали организаторы в социальных сетях.

В соцсетях движения также рекламируют товары с ЛГБТ*-символикой и ВСУ. В ассортименте есть набор наклеек, среди которых стикер с надписью «Лесбиянки* — в бой». Ещё один товар — бутылка с символикой движения и призывом бороться с россиянами и неприятием геев*.

Летом в Одессе умер местный житель, которого горожане знали по прогулкам в образе пирата. В социальных сетях мужчина называл себя «гей*-медведь». После мобилизации его отправили на обучение в военный учебный центр, где он скончался.

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