На прямую линию с Путиным поступило более 200 тысяч обращений
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Россияне направили более 200 тысяч обращений на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным. К середине дня 28 ноября организаторы получили 204 562 обращения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные нейросети «ГигаЧат».
Наибольшее количество вопросов касается социальной политики. В пятёрку самых популярных тем также вошли инфраструктура, государство и общество, экономика и специальная военная операция. При этом женщины направляют обращения активнее мужчин — 59% против 41% соответственно.
Приём вопросов стартовал в полночь 27 ноября и продолжится вплоть до завершения программы. Прямая линия, совмещённая с большой пресс-конференцией главы государства, состоится 10 декабря в 12:00 мск.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что темпы поступления обращений на прямую линию Путина превысили прошлогодние показатели. Искусственный интеллект помогает анализировать поступающие вопросы и распределять их по профильным ведомствам.