Россияне направили более 200 тысяч обращений на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным. К середине дня 28 ноября организаторы получили 204 562 обращения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные нейросети «ГигаЧат».

Наибольшее количество вопросов касается социальной политики. В пятёрку самых популярных тем также вошли инфраструктура, государство и общество, экономика и специальная военная операция. При этом женщины направляют обращения активнее мужчин — 59% против 41% соответственно.

Приём вопросов стартовал в полночь 27 ноября и продолжится вплоть до завершения программы. Прямая линия, совмещённая с большой пресс-конференцией главы государства, состоится 10 декабря в 12:00 мск.