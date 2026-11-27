Вопросы, которые россияне задают президенту Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии, во многом повторяются, однако их содержание меняется в зависимости от ситуации в стране. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Уже с сегодняшнего дня идёт анализ вопросов, идёт рейтингование вопросов: какие темы находятся в топе, какие темы не столь актуальны. Каждый год во многом перечень тех вопросов, которые поднимают граждане, совпадает, но нюансировки всегда всё-таки из года в год разные», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, специалисты уже приступили к обработке поступающих обращений. Их распределяют по темам и определяют, какие проблемы вызывают наибольший интерес у жителей страны. При этом конкретный перечень наиболее популярных вопросов пока не представлен.

Сбор обращений стартовал 27 ноября в 00:00 по московскому времени. Россияне могут направить свои вопросы через специальный сайт, мобильное приложение, по телефону или с помощью сообщений. Приём продолжится вплоть до завершения прямого эфира.

В этом году в обработке обращений вновь задействуют искусственный интеллект. Как ранее пояснял Песков, нейросетевые технологии позволяют значительно увеличить объём анализируемой информации и систематизировать вопросы граждан.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным», объединяющая прямую линию и большую пресс-конференцию, состоится 10 декабря. Начало трансляции запланировано на 12:00 по московскому времени.