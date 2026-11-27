Темпы поступления вопросов на прямую линию президента России Владимира Путина уже превысили прошлогодние показатели. Всего за несколько часов количество обращений россиян приблизилось к 100 тысячам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы в считанные часы приблизились к 100 тысячам вопросов. Динамика опережает прошлый год», — отметил представитель Кремля.

Ранее Life.ru сообщал о начале приёма обращений россиян. Направить вопрос можно через специальный сайт, мобильное приложение, по телефону или СМС. Кроме того, Песков рассказал о новых возможностях искусственного интеллекта, который помогает анализировать поступающие обращения и распределять их по профильным ведомствам.

Совмещённая с большой пресс-конференцией программа выйдет в эфир 10 декабря в 12:00 мск. Life.ru подробно рассказал, как задать вопрос Владимиру Путину в 2026 году.