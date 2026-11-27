В России начался приём вопросов для программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Обращения принимают с 00:00 мск 27 ноября вплоть до окончания прямого эфира 10 декабря. Начало программы запланировано на 12:00 по московскому времени.

Задать вопрос президенту можно через сайт москва-путину.рф, специальное мобильное приложение, СМС- или ММС-сообщением на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40.

Во время прошлой программы, состоявшейся 19 декабря 2025 года, поступило более 3,2 млн обращений. К ноябрю 2026 года рассмотрели 81% вопросов. Треть из них решили положительно, остальные остаются на контроле. При этом 50% заявителей сообщили, что удовлетворены результатом решения своей проблемы. Это на четыре процентных пункта больше, чем годом ранее.

Лучшие показатели по обработке обращений продемонстрировали Ростовская, Челябинская, Новосибирская и Кемеровская области, а также Красноярский край.

Ранее Life.ru узнал, как будет выглядеть оформление прямой линии с Путиным. Основным цветом оформления стал приглушённый коричнево-серый оттенок. По обеим сторонам центральной панели расположены вертикальные световые полосы в цветах российского триколора — белом, синем и красном. Их обрамляют металлические конструкции серебристого цвета. Дизайн дополняют геометрические элементы: диагональные линии в углах центральной панели и строгие вертикальные детали по краям. В целом оформление выдержано в сдержанной официальной стилистике с акцентом на государственную символику.