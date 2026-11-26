С золотым гербом и триколором: Life.ru показал оформление прямой линии с Путиным
Life.ru узнал, как будет выглядеть оформление прямой линии с Путиным
Life.ru узнал, как будет выглядеть оформление студии, в которой пройдёт программа «Итоги года с Владимиром Путиным». В центре композиции разместили золотое изображение государственного герба России, а под ним — название мероприятия, выполненное крупными светлыми буквами.
Так будет выглядеть оформление прямой линии с Путиным. Видео © Life.ru
Основным цветом оформления стал приглушённый коричнево-серый оттенок. По обеим сторонам центральной панели расположены вертикальные световые полосы в цветах российского триколора — белом, синем и красном. Их обрамляют металлические конструкции серебристого цвета.
Дизайн дополняют геометрические элементы: диагональные линии в углах центральной панели и строгие вертикальные детали по краям. В целом оформление выдержано в сдержанной официальной стилистике с акцентом на государственную символику.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» состоится 10 декабря в 12:00 по московскому времени. Президент в прямом эфире подведёт итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей России.
В последние годы прямая линия с президентом проходит в совмещённом формате большой пресс-конференции и общения с гражданами. В 2025 году эфир состоялся 19 декабря и продолжался около четырёх с половиной часов.
Приём обращений начнётся 27 ноября в 00:00 мск и продлится до завершения эфира. Задать вопрос главе государства можно будет через сайт программы, по телефону, с помощью СМС и ММС, а также через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» и чат-бот в мессенджере MAX.
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