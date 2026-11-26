Приём вопросов на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным начнётся 27 ноября в 00:00 по московскому времени. Россияне смогут направлять обращения вплоть до завершения программы «Итоги года с Владимиром Путиным» 10 декабря, сообщили в Кремле.

Задать вопрос главе государства можно будет по бесплатному телефону 8 (800) 200-40-40, через СМС и ММС на номер 0-40-40, а также на официальном сайте «Москва — Путину».

Кроме того, обращения будут принимать через специальное мобильное приложение, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также чат-бот в мессенджере «Макс». Начало прямого эфира запланировано на 12:00 мск 10 декабря.