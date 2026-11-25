В Кремле готовятся начать сбор вопросов от россиян для прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что подготовка к мероприятию уже идёт.

В этом году общение президента с гражданами вновь объединят с большой пресс-конференцией. Такой формат позволяет главе государства одновременно отвечать на обращения жителей регионов и вопросы российских и иностранных журналистов.

Ранее Песков подтвердил, что прямая линия состоится в декабре. По данным газеты «Ведомости», в качестве основной даты проведения мероприятия рассматривается 10 декабря.