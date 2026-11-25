Россия готовится подвести итоги года: Песков анонсировал скорый сбор вопросов для Путина
Песков: Скоро начнётся сбор вопросов для прямой линии Путина
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В Кремле готовятся начать сбор вопросов от россиян для прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что подготовка к мероприятию уже идёт.
В этом году общение президента с гражданами вновь объединят с большой пресс-конференцией. Такой формат позволяет главе государства одновременно отвечать на обращения жителей регионов и вопросы российских и иностранных журналистов.
Ранее Песков подтвердил, что прямая линия состоится в декабре. По данным газеты «Ведомости», в качестве основной даты проведения мероприятия рассматривается 10 декабря.
Напомним, в прошлом году программа «Итоги года с Владимиром Путиным» состоялась 19 декабря. За четыре с половиной часа президент ответил на 103 вопроса. Всего свои обращения направили около трёх миллионов россиян.