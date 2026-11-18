Песков подтвердил проведение прямой линии с Путиным в декабре
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Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится в декабре. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил газете «Ведомости».
«В декабре», — ответил представитель Кремля на вопрос о сроках проведения мероприятия.
По информации двух источников издания, близких к администрации президента, и еще одного собеседника из федеральных телеканалов, в качестве основной даты сейчас рассматривается 10 декабря. Однако Песков не стал подтверждать именно этот день, ограничившись указанием месяца.
Ранее Life.ru сообщал, что прямая линия Владимира Путина может пройти уже в первой декаде декабря, рассказал корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев. Журналист обратил внимание на необычно ранние сроки проведения мероприятия и связал возможное изменение графика с саммитом G20 в Майами 14–15 декабря, на который российский президент получил приглашение от США.