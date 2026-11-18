Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится в декабре. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил газете «Ведомости».

«В декабре», — ответил представитель Кремля на вопрос о сроках проведения мероприятия.

По информации двух источников издания, близких к администрации президента, и еще одного собеседника из федеральных телеканалов, в качестве основной даты сейчас рассматривается 10 декабря. Однако Песков не стал подтверждать именно этот день, ограничившись указанием месяца.