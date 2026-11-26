Возможности искусственного интеллекта по обработке обращений граждан на прямую линию президента России Владимира Путина за год существенно расширились. Теперь нейросеть не только анализирует содержание сообщений, но и определяет, в какое ведомство и подразделение необходимо направить конкретную проблему. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Машина научилась маршрутизировать ту или иную проблему, то есть определять — ведомство, подведомство, к какой категории вопросов относится», — сказал представитель Кремля.

Функциональность системы GigaChat также расширили за счёт голосового ИИ-оператора. Теперь граждане могут обращаться к нейросети круглосуточно и разговаривать с ней до 30 минут. За это время программа помогает сформулировать проблему, задаёт уточняющие вопросы и фиксирует необходимые сведения.

Напомним, программа «Итоги года с Владимиром Путиным» состоится 10 декабря. Глава государства ответит на вопросы россиян и представителей отечественных и зарубежных СМИ.