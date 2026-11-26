Искусственный интеллект взял на себя заполнение анкет с обращениями россиян к Владимиру Путину, освободив волонтёров прямой линии от необходимости вручную вносить данные. Теперь добровольцы могут больше внимания уделять самим разговорам и переживаниям людей. Об этом они рассказали Life.ru.

Волонтёры прямой линии Путина рассказали, как им помогает нейросеть. Видео © Life.ru

Для Артёма нынешняя подготовка к программе стала первым опытом такой работы. По его словам, нейросеть самостоятельно заполняет необходимые поля и практически не допускает ошибок. Выделить самые популярные темы обращений волонтёр пока не берётся: он только приступил к работе.

«Здесь работает искусственный интеллект, руками мы больше не работаем. Всё прекрасно получается, искусственный интеллект всё хорошо заполняет, ошибок практически никакие не допускает», — поделился Артём.

Руслан помогает готовить прямую линию уже третий год. Он рассказал, что сама задача добровольцев не изменилась: нужно выслушать человека и зафиксировать его обращение, чтобы оно дошло до президента. Однако теперь техническая часть стала проще.

По наблюдениям Руслана, россияне обращаются к главе государства с самыми разными вопросами. Среди наиболее частых тем — жилищно-коммунальное хозяйство и здравоохранение. Но бывают и личные послания: некоторые звонят, чтобы пожелать Путину здоровья, любви и счастья.

Продолжительность разговоров тоже сильно различается: одни занимают около минуты, другие растягиваются на полчаса. Волонтёр объяснил, что ограничений по времени нет — добровольцы стараются выслушать каждого. Такая работа требует эмоциональной отдачи, поскольку приходится погружаться в чужие непростые жизненные обстоятельства.

Для Натальи это также первый опыт участия в подготовке программы. Накануне она протестировала систему с искусственным интеллектом и убедилась, что нейросеть самостоятельно фиксирует большую часть сообщаемых сведений. Волонтёру остаётся проверить заполненную анкету.

По словам Натальи, раньше приходилось одновременно слушать человека и вручную вносить информацию. Теперь можно сосредоточиться на собеседнике, внимательнее отнестись к его проблеме и оказать эмоциональную поддержку. А на вопрос о том, что она сама хотела бы сказать президенту, Наталья ответила: «Можно вас обнять?»

Напомним, программа «Итоги года с Владимиром Путиным» состоится 10 декабря. Глава государства ответит на вопросы россиян и представителей отечественных и зарубежных СМИ.