Прямая линия президента России Владимира Путина, совмещённая с большой пресс-конференцией, состоится 10 декабря 2026 года. Дату проведения ежегодной программы «Итоги года с Владимиром Путиным» объявили в Кремле.

Глава государства ответит на вопросы жителей российских регионов, а также представителей отечественных и зарубежных СМИ. Такой формат общения президента с гражданами и журналистами используют с 2023 года.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал скорое начало сбора вопросов для прямой линии. Для обработки поступающих обращений вновь задействуют искусственный интеллект. Нейросеть поможет систематизировать вопросы и направлять их в профильные ведомства.

В 2025 году программа «Итоги года с Владимиром Путиным» состоялась 19 декабря в московском Гостином дворе. За четыре часа и 27 минут президент ответил на 103 вопроса. Всего организаторы получили около 3,2 млн обращений.