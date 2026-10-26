На синей линии метро Петербурга приостановили движение поездов

В Санкт-Петербурге произошёл сбой на второй, синей линии метрополитена. Движение поездов на участке от станции «Петроградская» до «Купчино» приостановлено. Об ограничениях сообщили в пресс-службе городской подземки.

Согласно опубликованной информации, составы продолжают курсировать от станции «Парнас» до «Петроградской». При этом пассажиров предупредили об увеличенных интервалах движения поездов.

В сообщении метрополитена также упоминается движение от «Купчино» до «Парнаса» с увеличенными интервалами. Однако этот маршрут проходит через участок, объявленный закрытым, поэтому точная схема движения требует дополнительного уточнения.

Причины остановки поездов пока не названы. Также не сообщается, когда движение на синей линии будет полностью восстановлено.

Пассажирам рекомендуется учитывать ограничения при планировании поездок и по возможности выбирать альтернативные маршруты с пересадками на другие линии метро.