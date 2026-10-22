Воробьёв назвал города Подмосковья, где планируют построить новые станции метро
Андрей Воробьёв. Обложка © РИА Новости / Александр Казаков
Новые станции московского метро планируют построить в Красногорске, Мытищах, Балашихе, Химках и Ленинском городском округе. Основные проекты расширения подземки в Подмосковье рассчитаны на период до 2035 года. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал во время «Прямого разговора» на 360.ru.
Ближайшее по срокам открытие запланировано в Красногорске. Станция «Липовая Роща» должна принять первых пассажиров в 2027 году, а в дальнейшем линию собираются продлить к микрорайону «Изумрудные холмы».
В Мытищах рассматривается строительство станции на Калужско-Рижской линии рядом с московским районом Ярославский. Власти рассчитывают, что это поможет разгрузить Осташковское и Волковское шоссе. В Химки планируют провести Таганско-Краснопресненскую линию со станциями «Химки» и «Куркино».
Ещё несколько станций могут появиться на юге и востоке области. В Ленинский округ намерены продлить Люблинско-Дмитровскую линию до «Развилки» и «Володарского шоссе», а Бирюлёвскую — до «Клубничных Полей», «Лопатино» и «Дрожжино». Для Балашихи предусмотрено развитие Арбатско-Покровской линии со станциями «Восточная» и «Балашиха».
При этом все проекты будут реализовывать поэтапно, исходя из приоритетов и экономических возможностей. Конкретные сроки открытия большинства перечисленных станций пока не названы. Губернатор заверил, что жителей будут информировать о ходе строительства.
«Мы очень надеемся, что экономика и те решения, которые приняты, будут реализованы. До сих пор у нас получалось», — отметил Воробьёв.
Ранее Life.ru сообщал о планах продлить московское метро в Подмосковье по семи направлениям. По словам мэра столицы Сергея Собянина, до 2035 года предусмотрено строительство около 35 станций, из которых 12 появятся на территории Московской области. Ожидается, что новыми участками будут ежедневно пользоваться порядка 600 тысяч пассажиров.