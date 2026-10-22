Воробьёв назвал города Подмосковья, где планируют построить новые станции метро

Новые станции московского метро планируют построить в Красногорске, Мытищах, Балашихе, Химках и Ленинском городском округе. Основные проекты расширения подземки в Подмосковье рассчитаны на период до 2035 года. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал во время «Прямого разговора» на 360.ru.

Ближайшее по срокам открытие запланировано в Красногорске. Станция «Липовая Роща» должна принять первых пассажиров в 2027 году, а в дальнейшем линию собираются продлить к микрорайону «Изумрудные холмы».

В Мытищах рассматривается строительство станции на Калужско-Рижской линии рядом с московским районом Ярославский. Власти рассчитывают, что это поможет разгрузить Осташковское и Волковское шоссе. В Химки планируют провести Таганско-Краснопресненскую линию со станциями «Химки» и «Куркино».

Ещё несколько станций могут появиться на юге и востоке области. В Ленинский округ намерены продлить Люблинско-Дмитровскую линию до «Развилки» и «Володарского шоссе», а Бирюлёвскую — до «Клубничных Полей», «Лопатино» и «Дрожжино». Для Балашихи предусмотрено развитие Арбатско-Покровской линии со станциями «Восточная» и «Балашиха».

При этом все проекты будут реализовывать поэтапно, исходя из приоритетов и экономических возможностей. Конкретные сроки открытия большинства перечисленных станций пока не названы. Губернатор заверил, что жителей будут информировать о ходе строительства.

«Мы очень надеемся, что экономика и те решения, которые приняты, будут реализованы. До сих пор у нас получалось», — отметил Воробьёв.