Метро придёт в Мытищи, Химки и Балашиху: Собянин раскрыл большой план до 2035 года

Московское метро продлят в Подмосковье по семи направлениям. Новые станции появятся в Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе, Одинцове и по двум направлениям в Ленинском городском округе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По предварительным планам, семь линий столичной подземки выйдут за пределы МКАД. Проект Москва и Московская область готовили совместно, а его реализация начнётся после 2030 года.

«Сегодня мы приблизились к его реальному воплощению», — заявил Собянин. По его словам, новые участки охватят крупнейшие подмосковные округа, тесно связанные со столицей.

Всего программа развития метро до 2035 года предусматривает строительство около 35 новых станций. Из них 12 планируется разместить непосредственно на территории Московской области. Развитие подземки продолжится и в Новой Москве, в том числе в направлении Щербинки.

Ожидается, что новыми участками будут пользоваться около 600 тысяч пассажиров ежедневно. Продление линий сделает метро доступнее для двух млн москвичей и 3,7 млн жителей Подмосковья.

Сейчас за административными границами Москвы находятся две станции Московского метрополитена — «Мякинино» Арбатско-Покровской линии и «Котельники» Таганско-Краснопресненской. После реализации новых проектов в зоне обслуживания подземки будет проживать около трети населения Московской области.

Ранее Собянин анонсировал продление двух линий метро в Москве. Так, Филёвская ветка московского метрополитена вырастет от «Кунцевской» до инновационного центра Сколково. На этом участке длиной примерно 12 километров появится пять новых станций. Также Сокольническую линию продлят в Ярославский район с двумя остановочными пунктами.