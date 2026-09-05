«Сердце великой России»: Собянин обратился к москвичам в День города
Собянин поздравил москвичей с 879-летием Москвы и поблагодарил за вклад в победу
Обложка © Макс / Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днём города и отметил их вклад в развитие мегаполиса.
Видео © Макс / Сергей Собянин
В этом году Москве исполнилось 879 лет. Глава города заявил, что за почти девять столетий «сердце великой России» прошло через множество испытаний и сохранило традиции, заложенные предыдущими поколениями.
«Дорогие москвичи, сердечно поздравляю вас с днем рождения Москвы. Сегодня нашему городу исполнилось 879 лет. Почти девять столетий, которые вобрали в себя много славных и героических дел», — сказал Собянин в видеообращении.
Мэр подчеркнул, что город неоднократно сталкивался с трудностями, но каждый раз преодолевал их и продолжал развиваться. Собянин также поблагодарил тех, кто, по его словам, помогает стране на передовой и в тылу.
«Спасибо вам, дорогие москвичи, за ваш труд на благо столицы. Спасибо за поддержку и оптимизм», — добавил он.
Праздничные мероприятия проходят 5 и 6 сентября. Жителей и гостей города ждут программы в историческом центре, парках, учреждениях культуры и других городских пространствах.
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