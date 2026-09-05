«Сердце великой России»: Собянин обратился к москвичам в День города

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днём города и отметил их вклад в развитие мегаполиса.

Видео © Макс / Сергей Собянин

В этом году Москве исполнилось 879 лет. Глава города заявил, что за почти девять столетий «сердце великой России» прошло через множество испытаний и сохранило традиции, заложенные предыдущими поколениями.

«Дорогие москвичи, сердечно поздравляю вас с днем рождения Москвы. Сегодня нашему городу исполнилось 879 лет. Почти девять столетий, которые вобрали в себя много славных и героических дел», — сказал Собянин в видеообращении.

Мэр подчеркнул, что город неоднократно сталкивался с трудностями, но каждый раз преодолевал их и продолжал развиваться. Собянин также поблагодарил тех, кто, по его словам, помогает стране на передовой и в тылу.

«Спасибо вам, дорогие москвичи, за ваш труд на благо столицы. Спасибо за поддержку и оптимизм», — добавил он.

Праздничные мероприятия проходят 5 и 6 сентября. Жителей и гостей города ждут программы в историческом центре, парках, учреждениях культуры и других городских пространствах.