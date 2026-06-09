Собянин анонсировал продление двух линий метро в Москве

Филевская ветка московского метрополитена вырастет от «Кунцевской» до инновационного центра Сколково. На этом участке длиной примерно 12 километров появится пять новых станций. Также Сокольническую линию продлят в Ярославский район с двумя остановочными пунктами. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня эта территория развивается высокими темпами: формируются крупные научно-технологический и медицинский кластеры, строятся жилые кварталы и социальная инфраструктура», — написал градоначальник в своём канале на платформе «Макс».

Новые станции Филевской линии получат названия «Верейская», «Сколковское шоссе», «Марфино», «Сколково» и «Медицинский центр». Подземка придёт в четыре района столицы: Можайский, Очаково-Матвеевское, Фили-Давыдково и Кунцево. Сокольническая ветка удлинится на 8,1 километра и дойдёт до Ярославского района, где проживают около 100 тысяч человек.

«Сегодня там живут около 100 тысяч человек, активно развивается территория рядом с НИУ МГСУ – одним из ведущих строительных вузов страны», – отметил Собянин. Новые станции получат названия «МГСУ» и «Ярославская» («Холмогорская»).

Метро будет в пешей доступности для большинства местных жителей, а время в пути сократится примерно на 20 минут. Кроме того, в планах городских властей — продление строящейся Бирюлевской линии до Щербинки после 2029 года. В Новую Москву уже ведут три ветки подземки с 13 станциями. После завершения строительства внутри старых границ города туда придёт и Бирюлёвский радиус. Как уточнил Собянин, реализация этих проектов улучшит транспортную доступность для сотен тысяч москвичей.

Ранее московские власти решили сделать парковку на улицах города бесплатной в честь Дня России. Льгота будет действовать 12 и 13 июня.