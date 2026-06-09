Подарок ко Дню России: В Москве можно будет бесплатно парковаться два дня подряд

Московские автомобилисты получат небольшой, но приятный подарок на длинные выходные. В честь Дня России столичные власти приняли решение сделать парковку на улицах города бесплатной, написал в своем канале в MAX Сергей Собянин.

Льгота будет действовать 12 и 13 июня. В эти дни водителям не придётся платить за размещение машин на обычных уличных парковках.

Важное уточнение: это правило не касается парковок со шлагбаумом. Те будут работать в стандартном режиме, въезд и выезд — по тарифам.

Решение традиционно для праздничных дат. Оно позволяет разгрузить пересадочные узлы и дать возможность горожанам не думать о лишних расходах, когда они отмечают главный государственный праздник.

Ранее Life.ru писал, что в 2026 году День России выпадает на пятницу, поэтому россиян ждут трёхдневные выходные — с 12 по 14 июня. В Москве и регионах запланированы концерты, фестивали и салюты: на ВДНХ пройдёт программа «Городская ферма», в парке «Царицыно» — хоромарафон, а на Бирюзовой Катуни и в Туле — фестивали народного творчества и ретро-ралли.