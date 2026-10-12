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Опубликовано 12 октября, 19:13

Кейт Миддлтон и принцессу Шарлотту заметили в лондонском метро

Обложка © X / Princess CarParkle

Обложка © X / Princess CarParkle

Кейт Миддлтон отказалась от привычного автомобиля с водителем ради поездки по Лондону вместе с 11-летней дочерью принцессой Шарлоттой. Мать и дочь заметили среди обычных пассажиров в вагоне Elizabeth Line.

Поездка состоялась 10 октября. Принцесса Уэльская и Шарлотта ехали в центр британской столицы в сопровождении нескольких сотрудников охраны, которые старались не привлекать к себе внимания. Кейт появилась в одежде бордового оттенка и туфлях в тон. Шарлотта сидела рядом с матерью и с интересом рассматривала вагон и других пассажиров.

Очевидцы рассказали, что Кэтрин несколько минут смотрела в телефон, а затем разговаривала с дочерью и людьми, сидевшими напротив. По словам попутчиков, обе выглядели расслабленными и много улыбались.

На станции Tottenham Court Road Кейт взяла Шарлотту за руку, и они вместе покинули поезд. Куда именно направлялись мать и дочь, официально не сообщалось.

Elizabeth Line открыли в 2022 году в период празднования платинового юбилея королевы Елизаветы II. В 2023 году Кейт уже пользовалась этой линией вместе с принцем Уильямом — тогда супруги направлялись в паб в Сохо перед коронацией Карла III.

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Ранее Life.ru сообщал, что Кейт Миддлтон вошла в число главных икон стиля Великобритании, уступив в рейтинге принцессе Диане, Мэрилин Монро и Одри Хепбёрн. Принцесса Уэльская заняла четвёртое место в опросе двух тысяч британцев и опередила Бейонсе, Рианну, Мадонну и Грейс Келли. При этом в 2026 году журнал Tatler отдельно называл Кейт самой стильной британкой.

Всё самое яркое о знаменитостях — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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