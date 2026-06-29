Победившая рак Кейт Миддлтон за сутки покорила три горные вершины

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон за 24 часа взошла на три горные вершины, чтобы поддержать людей, столкнувшихся с онкологическими заболеваниями. Об этом пишет Page Six.

Кейт прошла испытание National Three Peaks Challenge — один из самых сложных пеших маршрутов Великобритании, который включает подъём на Бен-Невис в Шотландии, Скофел-Пайк в Англии и Сноудон в Уэльсе.

Всего принцесса преодолела около 23 миль пешком и более 10 тысяч футов подъёма. Целью акции стал сбор средств для The Royal Marsden Cancer Charity — благотворительного фонда клиники, где Кейт проходила лечение.

В обращении к подписчикам принцесса отметила, что каждый год сотни тысяч людей слышат диагноз, который меняет всю жизнь. По её словам, рак затрагивает не только тело, но и мысли, эмоции, отношения с близкими, работу и даже моменты, когда человек остаётся наедине с собой.

Кейт призналась, что знает это лично. Она подчеркнула, что путь через лечение и восстановление требует «больше, чем одной медицины», поэтому пациентам нужна комплексная поддержка. Принцесса объяснила, что решилась на испытание не только ради физического вызова. Для неё это стало способом поговорить о жизни после диагноза и поддержать тех, кто проходит через похожий опыт.

По словам Кейт, важно развивать целостный подход к онкопомощи: не только лечить болезнь, но и помогать человеку сохранять устойчивость, качество жизни и внутреннее равновесие во время тяжёлого периода.

«Исцеление — будь то личное или общее — это не просто устранение недуга. Это поиск жизненного баланса: между усилием и принятием, контролем и доверием, размышлениями и умением просто быть здесь и сейчас», — отметила она.

По словам принцессы, смелость заключается не только в движении вперёд, но и в умении оставаться собранным, связанным с близкими и присутствующим в моменте, какой бы сложной ни была дорога.

Напомним, в марте 2024 года Кейт Миддлтон рассказала, что у неё диагностировали онкологическое заболевание и она проходит лечение. После этого принцесса Уэльская надолго исчезла из публичного поля и вернулась к мероприятиям только ближе к концу года. В январе 2025-го Кейт сообщила поклонникам, что болезнь перешла в стадию ремиссии. После этого она постепенно вернулась к королевским обязанностям и стала чаще появляться на официальных событиях. Однако состояние принцессы вызывало новые обсуждения — её вес после ремиссии снизился до 41 килограмма.