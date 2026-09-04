Диана обошла Кейт и Бейонсе: Почившую принцессу назвали величайшей иконой стиля

Принцесса Диана признана величайшей женской иконой стиля всех времён, обойдя Мэрилин Монро, Одри Хепбёрн, Кейт Миддлтон и Бейонсе. Соответствующие данные представила исследовательская группа, опросившая 2 тысячи британцев для бренда одежды Cotton Traders.

Согласно результатам опроса, почти треть респондентов (30%) назвали покойную принцессу Уэльскую эталоном вневременной моды. Диана, трагически погибшая в 1997 году в возрасте 36 лет, оставила после себя наследие, которое продолжает вдохновлять все возрастные группы — от поколения Z до беби-бумеров.

Второе место в рейтинге заняла Мэрилин Монро (22%), третье — Одри Хепбёрн (16%). Кейт Миддлтон, которую в этом году признали самой стильной британкой по версии Tatler, оказалась на четвёртой строчке, опередив таких звёзд, как Бейонсе, Рианна, Мадонна и Грейс Келли. Стилист бренда Джулс Диксон отметила уникальную способность Дианы делать моду доступной для каждой женщины.

«У неё не было личного стилиста, но она умела украсить шоу, где бы ни появлялась. Её влияние на моду актуально и сегодня — от шикарных бальных платьев до спортивных костюмов», — сказал стилист.

Среди мужчин величайшим иконой стиля признан сэр Дэвид Бекхэм — за него проголосовал каждый пятый респондент. В тройку лидеров вошли также Элвис Пресли и Дэвид Боуи. Платье Мэрилин Монро из фильма «Зуд седьмого года» было признано самым культовым нарядом в истории, едва не обогнав «платье мести» принцессы Дианы.

Ранее Life.ru рассказывал, как менялся стиль леди Ди на протяжении всей её жизни — от свадебного платья 1981 года до знаменитого «платья мести» и последних выходов в свет.