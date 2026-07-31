«Фата света» возвращается: Легендарный свадебный образ принцессы Дианы вновь покажут миру

Спустя почти полвека с момента «свадьбы века» свадебный ансамбль принцессы Дианы обрёл завершённость. Элизабет Эмануэль, одна из создательниц легендарного платья, воссоздала бесследно пропавшую 40-футовую фату, пишет Daily Mail.

Оригинальный шлейф из шёлка был расшит вручную ещё в 1981 году, специально для венчания в лондонском соборе Святого Павла. С тех пор платье неоднократно выставлялось на публике, но фата всегда отсутствовала.

Заказчиком возрождения раритета выступила основательница Музея принцессы Дианы Рене Плант. Чтобы добиться аутентичности, госпожа Эмануэль привлекла к работе то самое ателье Hand & Lock, которое трудилось над оригиналом, и разыскала архивные лекала тех лет.

Мастера работали исключительно вручную. Для точности дизайнер передала вышивальщикам эталонный фрагмент ткани с того же ткацкого станка.

Сама Эмануэль назвала обновку «Фатой света», отметив, что без этого сияющего элемента наряд никогда не выглядел завершённым. По её словам, именно воздушный шлейф придаёт силуэту ту самую невесомость, которую невозможно оценить, видя одно лишь платье.

Уже этой осенью публика сможет впервые увидеть полный комплект. Экспозиция отправится в турне.

Напомним, 20-летняя Диана вышла замуж за принца Чарльза 29 июля 1981 года. За церемонией, названной «свадьбой века», наблюдали 750 миллионов телезрителей по всему миру. Наряд из слоновой кости с 25-футовым шлейфом, усыпанный десятью тысячами жемчужин, навсегда вошёл в историю королевской моды.

1 июля принцессе Диане могло бы исполниться 65 лет. В честь этой даты Life.ru вспомнил её самые знаменитые платья — от свадебного наряда до «платья мести» — и рассказал, как стиль леди Ди стал языком свободы, силы и перемен, которым восхищаются во всём мире даже спустя десятилетия.