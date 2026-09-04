На следующей неделе Центробанк примет знаковое решение по ключевой ставке. Какой прогноз дают экономисты Оглавление Чего ждут экономисты от заседания Центробанка 11 сентября Почему Центробанк может сохранить ключевую ставку на уровне 14 процентов 11 сентября Почему Центробанк может снизить ключевую ставку В пятницу, 11 сентября, Центробанк озвучит новую ключевую ставку. На этот раз решение регулятора может быть неоднозначным. Какую ставку ждут экономисты и на чём основаны их прогнозы? Экономисты дали прогноз ключевой ставки с 11 сентября. Обложка © Life.ru

Чего ждут экономисты от заседания Центробанка 11 сентября

До конца 2026 года остаётся три заседания по ключевой ставке, и, вероятнее всего, произойдёт одно снижение (на 50 б. п.) или два (по 25 б. п.). В итоге она достигнет 13,5%. Не исключается также возможность завершения года на текущем уровне — 14%. Такой сценарий вероятен при более существенном усилении инфляционного давления. Такой прогноз сделала глава аналитического департамента «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

— На текущий момент мы ожидаем сохранения ставки на уровне 14% по итогам сентябрьского заседания. Это связано в первую очередь с повторным усилением топливных проблем, — добавила Наталия Пырьева.

На заседании 11 сентября Банк России будет выбирать между двумя вариантами — сохранением ставки на уровне 14% годовых и её символическим снижением на 0,25 процентного пункта, до 13,75%. Вероятнее всего, на этот раз регулятор оставит ставку без изменений. Такое мнение высказал руководитель продукта «Кредитный рейтинг» в финансовом маркетплейсе «Сравни» Игорь Корчагин.

— Устойчивого снижения инфляции пока не наблюдается, и это не даёт регулятору возможности продолжить уверенное смягчение денежно-кредитной политики. Если в ближайшие месяцы ситуация с ценами нормализуется, Банк России сможет вернуться к смягчению денежно-кредитной политики. Однако к концу 2026 года ключевая ставка вряд ли опустится ниже 13,5% годовых, — считает Игорь Корчагин.

Почему Центробанк может сохранить ключевую ставку на уровне 14 процентов 11 сентября

Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Фёдоров ожидает сохранения ключевой ставки на текущем уровне. По его словам, снижение ставки в июле произошло в рамках базового сценария ЦБ. Сейчас картина смещается в сторону проинфляционного сценария, который ЦБ опубликовал в понедельник в рамках «Основных направлений единой денежно-кредитной политики на 2027–2029 годы». Норма сбережения снижается: люди откладывают меньше на фоне снижения депозитных ставок и роста инфляционных ожиданий. Замедляется и рост зарплат.

Аналитик отметил, что цены на топливо не снижаются и, скорее всего, останутся на текущем уровне. При этом вклад топлива в инфляцию сопоставим с вкладом тарифов на услуги ЖКХ.

— Наиболее вероятный сценарий на заседании ЦБ 11 сентября — пауза и сохранение ставки на уровне 14%. Это промежуточное заседание без пересмотра макропрогноза, поэтому регулятор, скорее всего, предпочтёт дождаться дополнительных данных перед опорным заседанием 23 октября. Главный аргумент — сохраняющиеся инфляционные риски. В июле инфляция составила 6%, базовая выросла до 5,2%, а инфляционные ожидания в августе, несмотря на снижение до 13,7%, остаются слишком высокими, — рассказал инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

Предстоящее заседание Банка России носит промежуточный характер, поэтому регулятор, скорее всего, проявит сдержанность: на таких встречах среднесрочные макроориентиры традиционно не пересматриваются. Поводов для ощутимого смягчения политики сейчас просто нет. Так считает директор департамента развития розничного бизнеса Свой Банка Ирина Димитрова.

Почему Центробанк может снизить ключевую ставку

На заседании 11 сентября Банк России может продолжить цикл смягчения денежно-кредитной политики и снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — с 14% до 13,5%. Такой прогноз сделал финансовый аналитик Bitbanker Андрей Порошин.

— Годовая инфляция по последним опубликованным месячным данным составляет 6%. При этом свежая недельная статистика выглядит позитивно: с 25 по 31 августа цены снизились на 0,01%, а с начала августа — примерно на 0,08%. Это усиливает аргументы в пользу продолжения снижения ставки. Дополнительным фактором выступает замедление экономики: Банк России прогнозирует рост ВВП в 2026 году лишь на 0–1%. При этом ЦБ, скорее всего, сохранит осторожную риторику, поскольку устойчивое инфляционное давление всё ещё остаётся выше цели, а одним из рисков остаётся рост цен на топливо. Поэтому резкого смягчения денежно-кредитной политики ждать пока не стоит, но снижение ставки на 0,5 процентного пункта выглядит наиболее вероятным сценарием, — пояснил Андрей Порошин.

Базовый прогноз на ближайшее заседание Банка России — снижение ключевой ставки на 25 базисных пунктов, до 13,75%. Более резкого шага ждать не стоит. Такое мнение высказал управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

— ЦБ уже находится в цикле осторожного смягчения, но пространство для быстрого снижения ставки остаётся узким. Инфляционные ожидания по-прежнему повышены, бюджетные расходы продолжают создавать проинфляционное давление, а курс рубля служит дополнительным источником неопределённости для ценовой динамики. Регулятору критически важно не дать рынку сигнал, что борьба с инфляцией фактически завершена и можно расслабиться. Любой такой сигнал рискует раскрутить ожидания в обратную сторону и свести на нет месяцы жёсткой политики, — добавил Денис Астафьев.

Авторы Нина Важдаева