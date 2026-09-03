Открыть или закрыть: что делать с вкладами перед заседанием Центробанка 11 сентября Оглавление Что не стоит делать перед заседанием Центробанка Какой вклад сейчас лучше открыть Какие вклады имеет смысл закрыть перед заседанием ЦБ Как распорядиться сбережениями перед заседанием ЦБ Аналитики рассказали, как распорядиться вкладами перед заседанием Центробанка. 11 сентября регулятор озвучит новую ключевую ставку, которая повлияет и на доходность депозитов. Как распорядиться вкладами перед заседанием ЦБ? На следующей неделе станет известно, что будет со ставками по вкладам. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov

Что не стоит делать перед заседанием Центробанка

Проинфляционные риски в экономике повышают вероятность сохранения ключевой ставки ЦБ на заседании 11 сентября — не исключена монетарная пауза на уровне 14% годовых. Такое мнение высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

— Для вкладов это означает: если не рост доходностей, то наверняка прекращение снижения ставок. Срочность вкладов зависит от цели накопления, а спекуляции со ставками лучше всего обыгрывать не на депозитах, а в инструментах долгового рынка — ОФЗ: они более чувствительны к динамике цикла ДКП, — отметил Михаил Зельцер.

Главное правило накануне заседания Банка России по ключевой ставке — избегать импульсивных решений, особенно связанных с досрочным закрытием действующих вкладов. В абсолютном большинстве случаев досрочное расторжение договора ведёт к потере всех накопленных процентов, что полностью обнуляет потенциальную выгоду от перекладывания денег под более высокую ставку. Об этом рассказала советник председателя совета директоров АО «Национальный Банк Сбережений» Оксана Скареднова.

По её словам, закрывать имеющийся депозит имеет смысл только в двух ситуациях: если он был открыт совсем недавно под заведомо низкий процент и финансовые потери минимальны либо если средства находятся на гибком накопительном счёте, позволяющем изъять капитал без потери дохода.

Какой вклад сейчас лучше открыть

Стратегия в отношении открытия новых вкладов полностью определяется ожиданиями рынка от решения регулятора. Если консенсус-прогноз указывает на вероятный рост ключевой ставки, открывать долгосрочные вклады непосредственно перед заседанием нерационально. Доходность коммерческих банков реагирует на жёсткие шаги ЦБ с небольшой задержкой — в одну-две недели. В этот период разумно удерживать ликвидность на накопительных счетах или ультракоротких депозитах сроком до трёх месяцев, чтобы сразу после обновления банковских линеек зафиксировать максимальный процент на длительный период.

— В ситуации, когда Банк России приближается к пику цикла или готовится к смягчению денежно-кредитной политики, тактика меняется на противоположную. Крупные игроки начинают превентивно урезать доходность по длинным депозитам ещё до официального объявления регулятора. Если рыночные сигналы указывают на скорое снижение ставки, именно до заседания стоит успеть открыть классический вклад на максимальный доступный срок — от одного года до трёх лет, пока кредитные организации не успели пересмотреть условия в сторону понижения, — отметила Оксана Скареднова.

При высокой неопределённости на рынке наиболее устойчивой моделью поведения становится стратегия диверсификации сроков, известная как «лестница вкладов». Распределение капитала между коротким накопительным счётом для гибкого манёвра, среднесрочным вкладом на полгода и длинным депозитом позволяет нивелировать процентные риски и гарантирует оптимальную доходность при любом исходе заседания регулятора.

Какие вклады имеет смысл закрыть перед заседанием ЦБ

Если есть свободные деньги, имеет смысл зафиксировать текущие высокие ставки заранее — на 3–6 месяцев, а часть средств можно разместить на накопительном счёте или коротком вкладе, чтобы сохранить гибкость. Такое мнение высказал управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

— Почему это окно ограничено по времени? Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков на срок 3–6 месяцев держится на уровне 12,7% годовых по методологии ЦБ и практически не меняется несколько декад подряд, но отдельные банки уже запускают точечные промоакции для новых клиентов с доходностью до 19–25% годовых на короткие сроки и ограниченные суммы. Банки таким образом борются за ликвидность накануне решения ЦБ, и такие акции обычно закрываются в течение нескольких дней после заседания — поэтому фиксировать ставку разумнее до 11 сентября, а не после, — пояснил Денис Астафьев.

Он обратил внимание, что Банк России прогнозирует среднюю ключевую ставку за весь 2026 год в диапазоне 14,5–14,6%, а опрошенные Банки.ру аналитики отдельно ожидают ставку на конец года на уровне 13–14% годовых. По самому заседанию 11 сентября большинство экспертов считают наиболее вероятным исходом паузу — сохранение ставки на уровне 14%, а снижение на 0,25 п. п. рассматривается как реальная, но не основная альтернатива. Это подтверждает, что рынок вкладов после заседания отреагирует не мгновенно и не обвально, и фиксация доходности на 3–6 месяцев сейчас остаётся оправданной стратегией.

— Закрывать имеет смысл только вклады с явно низкой ставкой — например, если они открыты давно под доходность существенно ниже текущих предложений и потери процентов при закрытии минимальны. Но закрывать вклад ради разницы в 0,5–1 процентный пункт часто невыгодно: штраф за досрочное расторжение может съесть весь эффект. Главный принцип: длинные вклады с хорошей ставкой — держать, свободные деньги — размещать до заседания, слабые старые вклады — пересматривать только после расчёта потерь, — пояснил Денис Астафьев.

Как распорядиться сбережениями перед заседанием ЦБ

Ближайшее заседание 11 сентября — промежуточное, на нём ЦБ РФ не пересматривает среднесрочный прогноз, а такие заседания регулятор традиционно проводит осторожно. Прогноз по инфляции на текущий год уже повышен до 6–7% (с 4,5–5,5%), а последние недельные данные показывают ускорение цен после трёх недель дефляции, то есть поводов для нового шага вниз у ЦБ РФ сейчас минимум. Поэтому базовый сценарий — это сохранение ставки на уровне 14% или символическое снижение на 25 б. п. Но о развороте политики речи точно не идёт. Так охарактеризовала обстановку на рынке директор департамента развития розничного бизнеса Свой Банка Ирина Димитрова.

— Отсюда и логика по тому, что делать с вкладами. Депозиты, открытые ранее, закрывать досрочно точно не стоит. Таких условий уже не будет, а потеря накопленных процентов при расторжении, как правило, перекрывает любую разницу в ставках. А вот свободные деньги имеет смысл прямо сейчас вложить в кратко- и среднесрочные депозиты на 3–4 и 6 месяцев под нынешние 13–13,5% годовых. На данный момент, в рамках текущего цикла снижения «ключа», это потолок доходности по депозитам, и оформлять вклад через пару кварталов придётся на заметно менее выгодных условиях, — пояснила Ирина Димитрова.

Авторы Нина Важдаева