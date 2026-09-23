На Ставрополье малыш раскусил свёрток отца с наркотиком и оказался в реанимации

Годовалый мальчик из станицы Лысогорской Ставропольского края оказался в реанимации с признаками токсического отравления после того, как, по предварительным данным, нашёл дома и раскусил свёрток с наркотическим веществом. Инцидент произошёл 12 сентября, сейчас обстоятельства случившегося проверяют правоохранительные органы.

По данным краевой антинаркотической комиссии, малыш обнаружил свёрток из фольги, который находился в доступном для него месте. После контакта с содержимым ребёнку стало плохо, его доставили в больницу Георгиевска и поместили в реанимационное отделение. Местные СМИ со ссылкой на комиссию сообщают, что внутри находилось синтетическое наркотическое вещество.

Мать ребёнка рассказала, что пакет на тумбе якобы оставил его 43-летний отец — ранее судимый житель региона. Эти обстоятельства сейчас проверяются.

Прокуратура также начала собственную проверку. Надзорному ведомству предстоит установить причины произошедшего и дать оценку соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

О возбуждении уголовного дела пока не сообщалось. Правоохранители проводят процессуальную проверку и устанавливают происхождение вещества, а также обстоятельства, при которых оно оказалось в доступном для годовалого ребёнка месте.

Свежих официальных данных о нынешнем состоянии мальчика после госпитализации на момент публикации нет.

Ранее Life.ru сообщал о пятилетнем ребёнке из Ленинградской области, который попал в реанимацию после тяжёлого отравления наркотическим веществом.