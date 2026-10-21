На страже сложных технологий: чем занимаются операторы установок в нефтяной отрасли

Операторы технологических установок, от которых зависит бесперебойная работа нефтяных месторождений и перерабатывающих заводов, стали героями второй серии видеопроекта «Действующие лица». В новом выпуске зрителям предлагают познакомиться с одной из самых востребованных профессий нефтяной отрасли и узнать, чем занимаются эти специалисты на производстве.

Тизер предоставлен медиалабораторией «Гигарама»

«Работа оператора установки требует внимания и ответственности, а интересные задачи не оставляют места рутине. Сегодня я не представляю себя в другой профессии, считаю, что нашел дело своей жизни. Возможно, наш фильм поможет кому-то из молодежи познакомиться с отраслью и определиться с будущей профессией», — рассказал Сергей Маленков, один из героев фильма.

Работа операторов различается в зависимости от предприятия. На нефтеперерабатывающих заводах они контролируют параметры технологических установок и при необходимости корректируют их работу. На месторождениях специалисты отвечают за оборудование, с помощью которого нефть подготавливают и перекачивают. От их действий зависят стабильность процессов и безопасность производства.

Чтобы показать профессию в разных условиях, съёмочная группа побывала сразу на трёх площадках: месторождении «Газпром нефти» в Оренбургской области, Московском и Омском нефтеперерабатывающих заводах. Новый выпуск подготовили онлайн-журнал «Энергия+» и лаборатория «Гигарама».

Проект знакомит зрителей с людьми, работающими в нефтяной промышленности. Через личные истории героев авторы рассказывают о специальностях, которые востребованы на современных предприятиях, и о задачах, с которыми сотрудники сталкиваются каждый день.