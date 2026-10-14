От геолога до айтишника: в России сняли видеопроект о профессиях в нефтяной отрасли

Как выглядит обычный день человека, который ищет нефть глубоко под землёй? Чем занимаются специалисты на нефтеперерабатывающих заводах и почему современному геологу нужны не только знания о горных породах, но и умение работать с цифровыми моделями? Ответы на эти вопросы собрали в новом документальном видеопроекте «Действующие лица», посвящённом людям разных профессий нефтяной отрасли.

Серию из семи коротких фильмов подготовили научно-популярный онлайн-журнал «Энергия+» и медиалаборатория «Гигарама». В центре каждой истории — один рабочий день специалиста. Авторы решили показать профессию изнутри: не через привычные описания вакансий, а через реальные задачи и повседневную работу.

Первый выпуск уже вышел и посвящён геологам. Именно они помогают выяснить, где под землёй могут находиться залежи нефти и газа. Для этого специалисты изучают образцы горных пород, анализируют историю их формирования и создают цифровые модели месторождений.

Тизер предоставлен медиалабораторией «Гигарама»

Героиней фильма стала эксперт-седиментолог Ольга Генераленко. Её работа связана с исследованием осадочных пород, по которым можно восстановить события, происходившие на Земле миллионы лет назад.

«Работа геолога во многом напоминает исследование истории Земли», — объясняет специалист.

Сегодня такая профессия объединяет фундаментальную науку, лабораторные исследования и современные технологии. Геологам приходится работать с огромными массивами информации и математическими моделями, чтобы находить ответы на вопросы, скрытые глубоко под поверхностью земли.

В следующих выпусках зрителей познакомят с лаборантами, электромонтёрами, операторами технологических установок и АЗС, водителями и ИТ-специалистами. Новые серии будут выходить еженедельно на сайте «Энергии+».

Съёмки проходили на предприятиях «Газпром нефти» в разных регионах страны — от нефтяных месторождений до перерабатывающих заводов и городских автозаправочных станций.

По словам режиссёра проекта Константина Тарана, задача состояла в том, чтобы показать человеческую сторону большой промышленности. Ведь за сложными технологиями и оборудованием стоят люди, чьи ежедневные задачи обычно остаются за кадром.

Получился своеобразный видеоэкскурс по профессиям, которые редко становятся героями документального кино. Особенно интересным он может оказаться для школьников и студентов, которые пока только выбирают будущую специальность и хотят увидеть, как она выглядит в реальной жизни.

Ранее Life.ru показывал, как российские геологи работают в условиях полной автономии на Гыданском полуострове. В документальном проекте LifeDoc специалисты рассказывали о поиске нефтяных месторождений на Крайнем Севере, работе среди вечной мерзлоты и жизни вдали от больших городов.